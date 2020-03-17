Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом при получении посылки из Китая

Москва, 17 марта. Более 95% поставщиков китайской виртуальной торговой площадки на AliExpress восстановили нормальную работу. Об этом сообщает пресс-служба компании «AliExpress Россия».

«Задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней», — говорится в сообщении.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин оценил риск заражения коронавирусом при получении посылки из Китая, передает НСН.

«При получении посылки не происходит заражение. Все-таки это респираторная инфекция. Заражение происходит при непосредственном контакте», — пояснил эксперт.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 179 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 7 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы более 80 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.