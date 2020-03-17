Отменены матчи сборной РФ по футболу против Швеции и Молдавии

Москва, 17 марта. Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Молдавии и Швеции отменены из-за коронавируса, сообщил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

«Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдавии и Швеции​​​. Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее», — сказал представитель РФС в беседе с РИА Новости.

На прошедшем во вторник заседании Бюро исполкома Российского футбольного союза было принято решение о приостановке всех футбольных турниров с 17 марта по 10 апреля. К таким мерам представителям РФС пришлось прибегнуть в связи с угрозой распространения в стране коронавируса.

Ранее во вторник стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести чемпионат Европы на 2021 год из-за коронавирусной инфекции. Первенство пройдет с 11 июня по 11 июля, сообщил телеканал «360».

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемией вспышку нового типа коронавируса, первые случаи заражения которым были зафиксированы в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных превысило 180 тысяч человек, свыше 7 тысяч человек погибли, указал НСН.