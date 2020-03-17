Союз молодых инженеров помогает готовить специалистов предприятий ОПК

Москва, 17 марта. Союз молодых инженеров России за 5 лет подготовил свыше 7000 молодых специалистов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Все они стали участниками программ и проектов подготовки кадрового резерва ОПК. Об этом сообщил председатель СМИР Евгений Мирошниченко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С 2015 года мы запустили ряд программ и проектов по развитию кадрового потенциала ОПК. В общей сложности через них прошли свыше 7000 молодых инженеров», — заявил Мирошниченко.

Только через школу инженерно-управленческого кадрового резерва ОПК России «Техноспецназ» прошли 3000 тысячи специалистов. Часть из них в итоге получили карьерные повышения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса или создали малые инновационные компании, ставшие лидерами цифровизации отечественной промышленности.

«Наша программа подготовки инженерно-управленческого кадрового резерва призвана найти и поддержать лучших, подготовленных, талантливых молодых специалистов для их направления в «горячие точки» цифровой трансформации народного хозяйства», — пояснил Евгений Мирошниченко.

Председатель Союза напомнил, что на днях стартовала первая смена ежегодной школы «Техноспецназ», которая посвящена государственной политике в области цифровой трансформации в ОПК.

Еще две смены школы затронут темы лидерства, командообразования, личной эффективности, а также сквозных цифровых технологий.

Союз молодых инженеров России создан в 2014 году по инициативе коллегии ВПК РФ, Минпромторга РФ, ДОСААФ России и ведущих технических вузов страны и объединяет молодых специалистов предприятий ОПК.