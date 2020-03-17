Путин пошутил про сбежавших из-под карантина пациентов в Коммунарке

Москва, 17 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о нескольких пациентах инфекционной больницы в Коммунарке, которые сбежали из-под карантина.

«Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас, особо одаренных, решили уклониться от лечения», — отметил градоначальник во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Дернули», — пошутил в ответ Путин.

Собянин пояснил, что с помощью сотрудников МВД России беглецов удалось вернуть. Напомним, что о побеге из больницы ранее сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова. Она призвала россиян проявить ответственность и не подвергать угрозе окружающих.

Это не первый случай, когда находящиеся на карантине россияне сбегают из больницы. Аналогичный инцидент ранее произошел в Петербурге. В начале февраля из Боткинской больницы сбежала пациентка, которую поместили на карантин после поездки в Китай. Девушка смогла самостоятельно выбраться из больницы и даже разместила в соцсетях подробную схему, объяснив, как она это сделала. В итоге беглянку вернули в больницу и выписали штраф.

Вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в декабре прошлого года в Китае. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги коронавируса находятся в Китае, Южной Корее, Италии, Испании и Иране. В России зафиксировано всего 93 случая заражения, причем 5 пациентов уже выздоровели.