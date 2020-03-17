Неизвестные «заминировали» три самолета из Иркутска, Уфы и Челябинска в Москву

Москва, 17 марта. Неизвестные сообщили о «минировании» трех самолетов, которые вылетели из Иркутска, Уфы и Челябинска в Москву. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

По данным источника, анонимное письмо о «минировании» поступило на электронную почту авиакомпании. В нем сообщалось, что якобы на борту самолетов, выполняющих рейсы Челябинск ― Москва, Иркутск ― Москва, Уфа ― Москва, заложены взрывные устройства. Лайнеры продолжают полеты, не меняя маршруты.

Ранее неизвестные сообщили о «минировании» самолета из Иркутска в Москву. Командир корабля не стал запрашивать экстренную посадку, самолет прибыл в место назначения. После проверки взрывных устройств обнаружено не было. Источник ФАН сообщил, что злоумышленники ежедневно присылают по 5-6 писем о «минировании» в разные аэропорты страны.