Собянин заявил, что 95% вернувшихся из очагов коронавируса идентифицированы

Москва, 17 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 95% горожан, которые вернулись из очагов заражения коронавирусом, идентифицированы. Об этом градоначальник доложил президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Собянина, известны номера телефонов, электронная почта, работодатели и другие контактные данные этих людей. Также, как добавил мэр столицы, определено место их жительства.

Находящиеся на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции люди могут позвонить в колл-центр, чтобы выписаться и получить курьером больничные листы. Собянин добавил, что постепенно осуществляется перевод на электронные документы.

Напомним, в конце прошлого года в Китае была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Ученые позже выяснили, что ее вызывает новый тип коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

ВОЗ советует принимать парацетамол для лечения от коронавируса, однако не принимать ибупрофен и содержащие его препараты. Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заметила, что лучше «предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения». По ее словам, ибупрофен стоит принимать в том случае, если это лекарство было выписано врачом.