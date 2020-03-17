«Союзмультфильм» выпустит более 52 серий «Ну, погоди!»

Москва, 17 марта. «Союзмультфильм» планирует выпустить более 52 серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Мы сейчас стартуем с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут. В перспективе хотим сделать не менее 52 серий», ― рассказала Слащева.

По ее словам, проект имеет международный потенциал. Для старта международных продаж необходимо минимум 52 серии.

Слащева добавила, что интерес к мультфильму проявляют в Китае и других азиатских странах. Предполагается, что аудиторией проекта станут дети шести-восьми лет. Мультфильм будет выпускаться в формате квази-3D, стилизованном под плоское изображение.

Ранее «Союзмультфильм» анонсировал проект мультсериала про Умку. В новом сериале будет 26 эпизодов. В прошлом году на экраны вышло продолжение мультфильма «Простоквашино». В 2019 году были выпущены 20 новых серий мультфильма «Возвращение в Простоквашино».