В общежитии Мечникова сняли карантин из-за коронавируса. ФАН-ТВ

Из-за опасной эпидемии 800 студентов оказались заперты на две недели. И нет, это не сценарий триллера. Это то, что произошло в СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Но все ли так страшно?

Сегодня первый день, когда студенты вышли на улицу. Из-за обнаруженного коронавируса у итальянского студента по обмену, целое общежитие перевели в режим обсервации.

«Ну представьте себе: вы находитесь в закрытом пространстве в течение двух недель. Наверное, это не просто», — думает Денис Гудзе, ординатор.

Хотя многие студенты в своих соцсетях показывали «положительные стороны» карантина: еда от спонсоров, подписки на видео-хостинги. И даже выступление известных артистов под окнами в рамках акции «Петербург своих не бросает».

Не стоит забывать, что в обсервацию попало общежитие медицинского вуза. И для студентов это стало уроком о необходимости своевременной профилактики заболеваний.

«Я хочу сказать, что это большой опыт для будущих врачей. И то, что они приобрели — это уникально. Это предстоит проанализировать, обобщить», — сказал Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга, доктор медицинских наук.

«Мы тем самым прекратили распространение этого вируса. Это профилактика», — поделился Павел Новиков, студент 3 курса.