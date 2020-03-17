Сирия, 17 марта. Террористы из состава оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» совершили вылазку на севере Хамы. В Дейр-эз-Зоре обнаружен труп со следами пыток. В Даръа группа неизвестных боевиков обстреляла из пулеметов блокпост сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов на северо-западе провинции Хама.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в пытках и убийстве мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

«Ва-Харид аль-Муминин»: по неподтвержденным данным, убила бригадного генерала и одного военнослужащего САА на севере провинции Хама.

Международная коалиция: на востоке Хасаки установили заграждения на пути следования патруля полиции ВС РФ.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) было обнаружено тело молодого человека со следами пыток. Как сообщает портал Baladi News, труп был найден в окрестностях города Шхиль. Позднее, поблизости был обнаружен обгоревший автомобиль, предположительно, принадлежавший убитому. В истязании и убийстве гражданского подозревают курдских боевиков. На территориях, оккупированных SDF, люди попадают под арест «сил безопасности» якобы за связи с террористами «Исламского государства»1 и протурецких группировок, хотя на поверку мало кто из арестованных действительно оказывается террористом. Однако это не мешает SDF систематически применять к арестованным пытки, которые зачастую заканчиваются гибелью задержанного от полученных травм.

Провинция Даръа

Как сообщает портал Halab Today, в Даръа неизвестные боевики обстреляли из пулеметов КПП сирийской армии между поселениями Аль-Савара и Альма. На настоящий момент сообщений о жертвах не поступало. Отметим, что в прошлом месяце серия провокаций со стороны боевиков «спящих ячеек» отмечалась в населенных пунктах Ас-Санамейн, Нава, Тафас и Аль-Карак. Предполагается, что к вылазкам имеют отношение боевики так называемой «вооруженной оппозиции», которые ушли в подполье после официального перемирия с Дамаском в 2018 году, но получают поддержку от ВС США, дислоцирующихся в в 55-километровой зоне вокруг базы международной коалиции Ат-Танф.

Провинция Хама

Террористы из состава оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» совершили вылазку в районе долины Аль-Габ и атаковали позиции армии Башара Асада у деревни Аль-Амикия. Как сообщает оппозиционный ресурс Step News, в результате перестрелки был подстрелен один из военнослужащих правительственных войск. По информации источника в сети Twitter (Idlibi12), также был убит бригадный генерал САА Хаймат Вехбе. Отметим, что оперативный штаб «Ва-Харид аль-Муминин», в состав которого вошли радикальные джихадистские группировки «Хуррас Ад-Дин», «Ансар ат-Таухид» и «Ансар аль-Ислам», выступили против соблюдения режима прекращения огня.

Провинция Хасака

По данным местных источников Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), патруль международной коалиции во главе с США перекрыл трассу М4 на северо-востоке провинции у города Камышлы на пути конвоя военной полиции ВС РФ. Отметим, что войска коалиции по-прежнему препятствуют прохождению автомобилей российской полиции, которая осуществляют патрулирование в данной зоне в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.