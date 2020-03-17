Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Гузееву впервые за 12 лет довели до слез на шоу «Давай поженимся!»

276
0 Оставить комментарий

Гузееву впервые за 12 лет довели до слез на шоу «Давай поженимся!»

Москва, 17 марта. Телеведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева впервые за 12 лет существования передачи расплакалась из-за поведения участницы. Та довела журналистку до слез «сеансом черной магии».

О произошедшем инциденте на съемке очередного выпуска ведущая рассказала поклонникам в Instagram Stories. По ее словам, девушка выпила из создателей шоу «всю кровь».

«Отвратительная была невеста. Прям сижу и плачу в гримерной», — поделилась Гузеева с подписчиками.

Звезда предположила, что девушка явилась на программу, чтобы самоутвердиться. «Сумасшедшая», по мнению Гузеевой, участница желала, чтобы шоу поскорее сняли с эфира, осыпала окружающих проклятиями и проводила в студии манипуляции с водой. Астролог Василиса Володина решила, что участница шоу устроила «сеанс черной магии».

«Умом понимаю, что нельзя вестись на такие глупости», — добавила Гузеева.

Она и ее коллеги остались под большим впечатлением. Телеведущая надеется, что невесту «выведут на чистую воду».

Гузееву впервые за 12 лет довели до слез на шоу «Давай поженимся!»

Недавно Гузеева отменила итоги шоу «Давай поженимся!», поскольку решила, что «жених» должен не начинать новые отношения, а вернуть старые с подругой, которая пришла поддержать его на съемках. Телеведущая посоветовала гостям студии бороться за свою любовь.

Отметим, что необычные и порой забавные инциденты довольно часто происходят на шоу. Однажды Гузеева оскорбила бывшую супругу одного из героев передачи. Ведущая назвала ее «дурой» и пообещала найти «жениху» новую пару.

Новости партнеров

Источник: Instagram Ларисы Гузеевой
Новости партнеров