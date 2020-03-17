Гузееву впервые за 12 лет довели до слез на шоу «Давай поженимся!»

Москва, 17 марта. Телеведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева впервые за 12 лет существования передачи расплакалась из-за поведения участницы. Та довела журналистку до слез «сеансом черной магии».

О произошедшем инциденте на съемке очередного выпуска ведущая рассказала поклонникам в Instagram Stories. По ее словам, девушка выпила из создателей шоу «всю кровь».

«Отвратительная была невеста. Прям сижу и плачу в гримерной», — поделилась Гузеева с подписчиками.

Звезда предположила, что девушка явилась на программу, чтобы самоутвердиться. «Сумасшедшая», по мнению Гузеевой, участница желала, чтобы шоу поскорее сняли с эфира, осыпала окружающих проклятиями и проводила в студии манипуляции с водой. Астролог Василиса Володина решила, что участница шоу устроила «сеанс черной магии».

«Умом понимаю, что нельзя вестись на такие глупости», — добавила Гузеева.

Она и ее коллеги остались под большим впечатлением. Телеведущая надеется, что невесту «выведут на чистую воду».

Недавно Гузеева отменила итоги шоу «Давай поженимся!», поскольку решила, что «жених» должен не начинать новые отношения, а вернуть старые с подругой, которая пришла поддержать его на съемках. Телеведущая посоветовала гостям студии бороться за свою любовь.

Отметим, что необычные и порой забавные инциденты довольно часто происходят на шоу. Однажды Гузеева оскорбила бывшую супругу одного из героев передачи. Ведущая назвала ее «дурой» и пообещала найти «жениху» новую пару.