Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов возмущен позицией посольства Ливии

Москва, 17 марта. В Ливийском посольстве в Москве отказались принимать обращение от имени депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова с требованием прояснить ситуацию относительно задержания двух российских граждан в Ливии.

«Для меня это было сегодня возмутительным — ни одно посольство в мире так себя не ведет! Я пришел туда, позвонил в домофон, официально представился и сказал, что хотел бы оставить обращение. Они (сотрудники посольства — Прим. ФАН) в совершенно непотребном виде сказали, что эти обращения принимать не собираются, и что все это необходимо присылать им по почте», — рассказал о ситуации в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) депутат Госдумы РФ.

Он подчеркнул, что пришел к зданию посольства в его официальные часы работы, когда там должны осуществлять прием, однако к парламентарию даже никто не вышел из здания — переговоры велись через интерком. По мнению Милонова, этот неуважительный жест со стороны сотрудников диппредставительства нарушает все международные обязательства Ливии.

«Это показывает, что садистский, нацистский режим действительно установился в Ливии в силу того, что в стране полная анархия. Конечно, это подталкивает нас к более решительным мерам, которые мы должны предпринимать для освобождения наших граждан, которые оказались заложниками в руках каких-то бандитских группировок. По сути дела, Ливия совершила акт агрессии против российских граждан, и сейчас они прячутся или боятся показаться, потому что боятся ответственности. Это откровенные бандиты, которые в Ливию приманили все отребье с Ближнего Востока, которое выгнали с других стран», — резюмировал парламентарий.

Собеседник ФАН заявил, что «язык дипломатии не для этих людей», имея в виду сотрудников ливийского посольства.

«Функционал этих людей — нулевой, они не могут отвечать за беспредел, который творится в Ливии. Их настоящие хозяева из посольства США дали им полный мандат осуществлять такие беспрецедентные гонения против независимых журналистов и социологов в Ливии», — убежден депутат Госдумы РФ.

В тексте заявления, которое Виталий Милонов намеревался передать в ливийское посольство, депутат Госдумы требовал дать разъяснения о причинах задержания граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Они (задержанные граждане РФ — Прим. ФАН) осуществляли деятельность социологов, были незаконно задержаны и сейчас удерживаются в тюрьме строгого режима на территории аэродрома. Я потребовал прояснить ситуацию. Я — депутат парламента РФ и имею право знать (о судьбе Шугалея и Суэйфана — Прим. ФАН). Даже если бы эти люди совершили преступление, то в соответствии с международными договоренностями они (посольство Ливии — Прим. ФАН) должны дать разъяснения, в чем этих людей обвиняют», — считает Милонов.

Напомним, российские социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию, предварительно согласовав с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) детали своей работы и получив на нее разрешение. Однако в мае 2019 года их похитили боевики группировки RADA, подчиняющейся руководству ПНС. Обвинений российским гражданам до сих пор так и не было предъявлено.

Отметим, неофициальная ливийская тюрьма «Митига» находится неподалеку от одноименного аэропорта, рядом с которым постоянно идут ожесточенные схватки между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА). Фактически, ПНС таким образом использует заключенных в качестве живого щита.