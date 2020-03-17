Эксперт Жданов предложил запретить рекламу алкоголя в Сети после кампаний в TikTok

Москва, 17 марта. Сети алкомаркетов не останавливаются перед моральными принципами, пытаясь реализовать свой товар. Такое мнение высказал глава «Союза борьбы за народную трезвость» Владимир Жданов, комментируя рекламу спиртного в социальной сети TikTok.

В разговоре с корреспондентом Nation News эксперт обратил внимание на тот факт, что основной публикой в TikTok являются несовершеннолетние. Таким образом, производители алкоголя пропагандируют среди детей употребление спиртного.

«Нужно принимать любые запретительные меры, запрещающие рекламу алкоголя, потому что эта реклама в первую очередь действует на детей», — считает Жданов.

По последним данным, в России насчитывается 18 миллионов пользователей TikTok, почти половина из них — дети. Получается, что реклама направлена на их приобщение к горячительным напиткам.

Общественник подчеркнул, что рекламу алкоголя необходимо запретить на законодательном уровне, а веб-ресурсы должны принять меры саморегулирования, чтобы сохранить лицо перед гражданами.

«Запрещена же детская порнография или насилие. И здесь нужен полный запрет на пропаганду и рекламу алкоголя», — заявил эксперт.

Он также добавил, что после запрета открытой выкладки сигарет в магазинах количество курящих детей сократилось в пять раз. Подобным образом общественник предлагает поступить и по отношению к алкоголю.