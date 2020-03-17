Путин заявил об отсутствии необходимости запасаться продуктами из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости закупать продукты впрок. Так он прокомментировал ремарку премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обратил внимание, что многие россияне бросились запасаться продуктами на фоне новостей о коронавирусе.

«Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — отметил Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В то же время глава государства призвал прокуратуру и ФАС активнее бороться с необоснованным завышением цен на продукты.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Первая вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очагами являются Китай, Южная Корея, Испания, Италия и Иран. Сложная обстановка также наблюдается во Франции и Германии.

По словам президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может продлиться два года. При этом заболевание будет распространяться волнами. ВОЗ советует принимать парацетамол и соблюдать санитарные меры (часто мыть руки, избегать мест большого скопления людей). После возвращения из заграничный поездки необходимо пройти двухнедельный карантин, а в случае появления симптомов ОРВИ обратиться ко врачу.