Новый украинский министр попытался занять кресло Зеленского

Киев, 17 марта. Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко перепутал место для зачитывания присяги.

Новый украинский министр для зачитывания присяги пошел не к трибуне Верховной рады, а к президентскому креслу, которое предназначено для Владимира Зеленского.

Присутствующие депутаты засмеялись и указали Петрашко, куда ему нужно идти. Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков пошутил: «Смело».

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заулыбался, развернулся и пошел к трибуне, где и принял присягу.

В начале марта депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку правительство Алексея Гончарука и утвердили новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Такое решение было поддержано на внеочередном заседании 277 голосами, при этом необходимый минимум составлял 226 голосов.

Игорю Петрашко 44 года. С апреля 2013 года он работал агрохолдинге заместителем генерального директора, указал «АиФ».

Ранее журналисты немецкого издания Süddeutsche Zeitung объяснили реальные причины отставки Гончарука. По их мнению, уход Гончарука с поста премьер-министра Украины говорит о том, что олигархи продолжают контролировать многие сферы жизни в стране.