УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса

Осло, 17 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, появившемся на официальном сайте Норвежской футбольной ассоциации.

Во вторник состоялась видеоконференция с участием руководителей УЕФА. Главной темой стало проведение европейских соревнований, в том числе Евро-2020, в условиях распространения коронавируса.

Союз принял решение отложить спортивное событие.

«Даты проведения следующего чемпионата — с 11 июня по 11 июля 2021 года», — говорится сайте Норвежской футбольной ассоциации.

Чемпионат Европы по футболу должен был начаться 12 июня и завершиться 12 июля этого года. Планировалось, что матчи примут 12 городов Европы, в том числе Санкт-Петербург. В Северной столице хотели провести три встречи команд группового этапа и один четвертьфинал.

По данным на 17 марта, всего в мире более 182 тысяч зараженных новым типом коронавируса, за сутки их число увеличилось на примерно 18 тысяч человек. Свыше семи тысяч человек скончались, вылечить удалось 78 тысяч заболевших.

В связи с быстрым распространением инфекции многие страны приняли решение закрыть границы и ввести карантин на своей территории. 13 марта Россия временно приостановила пассажирское авиасообщение с рядом европейских стран, на территории которых установилась опасная эпидемиологическая обстановка.