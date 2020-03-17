Бредихин: Турция укрепляет позиции в Ливии, чтобы остаться там в мирное время

Турецкие наемники в Ливии заняты поисками примыкающих к границам с Тунисом городов, чтобы «отсидеться» во время осады Ливийской национальной армии (ЛНА) и напасть в окрестностях. Об этом пишет эмиратское издание AlBayan.

Эмиратский AlBayan сообщает, что такие прибрежные города, как Зувара, Налут, Джаду и Кабав и Джабаль Нафуса вполне могут стать целью для наемников Эрдогана. По мнению кандидата исторических наук, главного редактора журнала «Архонт», политолога Антона Бредихина, Турция, проводя подобную политику в регионе, старается укрепить свои позиции, чтобы остаться в Ливии за счет своего влияния.

«После разрешения конфликта в чью-либо сторону и заключения мирных соглашений по Ливии в дальнейшем Турцию уже не так просто будет увести из региона. Она будет иметь свой плацдарм, влияние, и свою часть Ливии под своим полным контролем. Упор Турции сейчас — на большее влияние и большую независимость, усиление на территории Ливии. Возможно, сложится ситуация, подобная северному Кипру, который до сих пор находится под контролем турецких войск», — поделился своим мнением в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) Антон Бредихин.

По мнению эксперта, если турецкие наемники все же займут граничащие с Тунисом населенные пункты и атакуют позиции ЛНА в окрестностях, что будет прямым нарушением всех договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине, международное сообщество, вероятнее всего, останется равнодушным. Это доказывает в том числе и нынешнее молчание Запада.

«Сейчас все находится в некоем вялотекущем состоянии, потому обе стороны стремятся получить какой-то мир. Они сейчас — и ПНС, и ЛНА — настроены на то, что лучше договориться между собой, чем договариваться с Турцией. Потому особой реакции со стороны Запада в случае чего, я полагаю, не будет», — убежден эксперт.

Напомним, Турция направила в поддержку силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уже тысячи сирийских боевиков из Идлиба и офицеров турецкой армии, а также продолжает поставлять оружие в Триполи.

Ранее ФАН публиковал подробное расследование о вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии. Эти действия со стороны Анкары не только нарушают оружейное эмбарго ООН от 2011 года и все международные договоренности, достигнутые за последний год, но также препятствуют продвижению мирного процесса и реализации миротворческих инициатив для разрешения конфликта в Ливии.