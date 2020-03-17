Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 17 марта. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией госпитализирован в Нижнем Новгороде. Соответствующую информацию передает пресс-служба правительства региона.

Еще об одном случае заражения стало известно 17 марта. Жительница Нижегородской области накануне вернулась из Германии, ее анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. В настоящее время женщина находится в инфекционной больнице №2 Нижнего Новгорода. Об этом рассказал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

«Ее состояние удовлетворительное. Установлен круг общения заболевшей. Принимаются все необходимые профилактические меры», — отметил он.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области зарегистрировали 6 марта. Девушка 1993 года рождения почувствовала себя плохо после возвращения из туристической поездки из Италии. 17 марта девушка была выписана из больницы, она полностью выздоровела.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов считает, что новая коронавирусная инфекция летом будет циркулировать с меньшей эффективностью. По его словам, «в летний солнечный период вирус будет циркулировать с гораздо меньшей эффективностью, чем в зимний».