Собчак похвасталась домашним ужином для Богомолова

Москва, 17 марта. Популярная телеведущая Ксения Собчак показала, чем кормит своего супруга, театрального режиссера Константина Богомолова. Звезда призналась, что готовить ужин дома — это на нее не похоже.

Теледива опубликовала в своих сторис в Instagram-аккаунте кадры с домашней кухни. 38-летняя звезда показала поклонникам блюда, которые она приготовила для своего супруга. На кадрах сковородки с гречей и пожаренной курицей, а также овощной салат.

«Константин Юрьевич, я в кои веки вас жду, а вас все нет и нет! Ужин дома», — сказала Собчак, обращаясь к своему возлюбленному.

В сентябре прошлого года журналистка Ксения Собчак вышла во второй раз замуж. Ее супругом стал художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. На прошлой неделе пара отмечала полгода супружеской жизни — Богомолов и Собчак трогательно поздравили друг друга с праздником и обменялись признаниями в любви.

Отношения между телеведущей и театральным режиссером вызвали скандал — Собчак закрутила роман с Богомоловым, когда еще была замужем за актером и режиссером Максимом Виторганом. Ее увлечение даже стало причиной драки между двумя мужчинами. Однако позднее в Сеть просочилась информация, что Собчак и Виторган уже не были вместе, когда знаменитость встретила новую любовь.