Кабмин может получить право ограничивать максимальные цены на лекарства при ЧП

Москва, 17 марта. Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении правительству РФ права ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии. Решение было принято на заседании во вторник.

Согласно проекту закона, Кабмин РФ может получить право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии, а также право устанавливать предельно допустимые розничные цены, если рост составит более 30%. Цены будут устанавливаться не более чем на 90 дней.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект имеет важное значение в условиях борьбы с распространением коронавируса. Володин отметил, что наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей является следствием не только ажиотажа, но и действий перекупщиков. Они покупают товары и перепродают по завышенным ценам.

«На рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения», — сообщил спикер Госдумы.

Володин добавил, что с начала года цены на маски выросли в три-четыре раза. Спикер Госдумы сообщил, что законопроект будет рассмотрен в ближайшее время, чтобы защитить граждан от желающих нажиться на страхах людей. Он добавил, что Госдума также может рассмотреть законопроект о дистанционной продаже лекарственных препаратов.

«Нам важно не только принять законы, но и обеспечить парламентский контроль над их исполнением», — подытожил Володин.

По данным на 17 марта, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 93 человека. К настоящему моменту в России было проведено более 110 тысяч исследований на коронавирус.

Накануне правительство РФ приняло ряд мер по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением инфекции. Кроме того, с 17 марта в городах отменяются ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети. Глава кабмина поручил проводить полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров в режиме онлайн и оповещать граждан о ситуации с вирусом. Также Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.