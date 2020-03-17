ВОЗ рассказала, чем лечиться от коронавируса

Женева, 17 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует принимать парацетамол для лечения от коронавируса, однако не принимать ибупрофен и содержащие его препараты. Об этом во вторник заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности [при заражении коронавирусом]. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — отметил он.

Линдмайер добавил, что ибупрофен стоит принимать в том случае, если это лекарство было выписано врачом.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация признала вспышку коронавируса пандемией. Ученые полагают, что источником распространения заразы стали летучие мыши, которых едят в КНР. Наиболее сложной ситуация остается в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране. Врачи советуют почаще мыть или дезинфицировать руки, а также по возможности избегать мест большого скопления людей. После возвращения из заграничной поездки предписывается пройти двухнедельный карантин. Некоторые страны приостанавливают работу учебных заведений и закрывают границы.

Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Многие массовые мероприятия были отменены или оказались под угрозой срыва. В частности, не исключен перенос летних Олимпийских игр, которые в этом году должны состояться в Токио, а также чемпионата Европы по футболу.