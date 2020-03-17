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Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

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Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин посетит Крым, где пробудет с 18 по 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства проведет встречу с представителями общественности республики. Российский лидер обсудит рабочие вопросы с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Президент в ходе визита вручит строителям Крымского моста государственные награды, добавили представители Кремля.

Переправу через Керченский пролив, соединяющую Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Мост является самым длинным в России, его протяженность составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика.

Недавно Путин присвоил звание Героев Труда участникам строительства Крымского моста.

Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума, который провели в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Севастополь стал городом федерального значения.

Ранее во вторник глава государства посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Его сопровождали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр столицы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Источник: ТАСС
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