Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин посетит Крым, где пробудет с 18 по 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства проведет встречу с представителями общественности республики. Российский лидер обсудит рабочие вопросы с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Президент в ходе визита вручит строителям Крымского моста государственные награды, добавили представители Кремля.

Переправу через Керченский пролив, соединяющую Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Мост является самым длинным в России, его протяженность составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика.

Недавно Путин присвоил звание Героев Труда участникам строительства Крымского моста.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума, который провели в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Севастополь стал городом федерального значения.

Ранее во вторник глава государства посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Его сопровождали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр столицы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.