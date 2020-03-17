Прежде чем отвечать на этот важный вопрос, было бы хорошо узнать — зачем вообще России нужен переход от многокультурной и разнообразной «империи» к мононациональному государству, зачем повторять чужие ошибки. На протяжении 100 страниц автор так и не дает ответа, ограничиваясь общим посылом — так будет лучше.
Книга начинается словами «Мы как страна находимся в сложном положении: общество уже понимает, что так больше нельзя, но при этом боится, что будет хуже».
Но как нельзя и почему будет хуже? Однозначного ответа нет. Просто будет и все, читатель изначально должен принять этот постулат как данность.
Имеются ли в России на сегодняшний день какие-либо этнические, культурные или религиозные конфликты? Ярко выраженных нет. Есть ли для них основа? Также нет. Как показывает практика, то «имперское» наследие, которое критикует Ходорковский, наоборот проявляет свою жизнеспособность и эффективность.
В качестве примера можно взять такие уже упомянутые «успешные» национальные государства, как Украина и страны Прибалтики. Несмотря на тот факт, что в них ведется настоящий культурный геноцид всего «инородного»
, в том числе и русского, в самой России не возникает негативного отношения к украинцам, эстонцам, литовцам и латышам ни по этнической принадлежности, ни по гражданству.