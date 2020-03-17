Вся книга Ходорковского — это его видение решения проблемы, которой попросту нет. Возникает закономерный вопрос — тогда в чем ее смысл? Ответ прост — если проблемы нет, ее можно создать. Своим творчеством олигарх пытается привлечь на свою сторону поклонников нацистов. Во время переворота на Украине свою активнейшую роль сыграли именно последователи местных радикальных движений националистического толка.



Именно по этой причине вся книга насыщена отсылками к идеям лидеров немецких нацистов. Тут и идея создания мононационального государства, и десять заповедей Геббельса, и аналогия с Веймарской Германией на перепутье. Как говорится, кто знает — тот поймет, целевая аудитория легко узнает риторику.

