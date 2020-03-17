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17 марта 2020
Ходорковский использует методы Гитлера и Геббельса в надежде раздробить
Россию на части
На прошедшей неделе, 11 марта, Михаил Ходорковский сделал достоянием общественности свою книгу «Новая Россия, или Гардарика», в которой постарался рассказать читателям, каким он видит путь развития страны. И путь этот в точности повторяет тот, что привел к началу Второй мировой войны.
Волен карать и миловать
Сразу же бросается в глаза второй заголовок этой политической программы «Десять политических заповедей России XXI века».
На первый взгляд может показаться, что эти слова являются прямой отсылкой к Десяти заповедям, данных Богом через пророка Моисея израильтянам. Прослеживается четкий посыл олигарха, который примеряет на себя роль то ли Бога, то ли пророка и даёт россиянам свои десять заповедей, в соответствии с которыми нужно перестроить Россию.
Но стоит начать читать книгу и становится понятно, что вдохновлялся Ходорковский вовсе не религиозными текстами. Куда больше общего «учение» олигарха имеет с «десятью заповедями национал-социалиста», сформулированными министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом и опубликованных в его книге «Вопросы и ответы для национал-социалиста», и с автобиографической книгой «Моя борьба» (запрещена в России) лидера нацистов Адольфа Гитлера.
Ходорковский сразу дает понять, что он говорит от лица всей либеральной оппозиции, однако не раскрывает, на каком основании. Он фактически признает, что контролирует если не всех, то многих действующих в России оппозиционеров.
Признание подкрепляется несколькими эгоцентристскими отрывками, в которых Ходорковский рассказывает читателям о своем уникальном положении, опыте, складе ума и праве прощать и наказывать по собственному усмотрению.
Для книги о будущем целой страны местоимение «я» встречается слишком часто, если, конечно, автор не видит себя единоличным вождем. Но любому вождю нужны последователи, нужен народ, который он возглавит и поведет только в ему известном направлении.
Факельные шествия
как мерило успеха
современного государства
В главе «Империя или нация-государство?» олигарх жестко критикует веками складывавшееся внутреннее устройство многонациональной России, в которой народы за сотни лет совместной жизни сохранили свои языки, верования и культуры. По мнению Ходорковского, в будущем Россия должна стать национальным государством, где главенствует только один язык и одна культура.
При этом он приводит в пример некие окружающие Россию народы, которые сегодня якобы успешно строят свои национальные государства и процветают. Но не совсем понятно, кого именно Ходорковский приводит в пример. Если применить нормы олигарха к современным успешным странам, то мы увидим, что наиболее успешные являются такими же «империями», как и Россия — это США, Китай и Евросоюз как квазигосударство.

Классические национальные государства на данный момент — это страны постсоветского пространства, где вся внутренняя политика свелась к национализму и русофобии. В пример тому Украина, Литва, Латвия и Эстония, где уничтожается все русское, несмотря на тот факт, что процент русских в этих странах крайне высок. Взамен населению прививается историческое наследие, по какой-то причине регулярно сводящееся к прославлению нацизма в немецком исполнении. Вопросы экономики, культуры и права в современных «успешных» национальных государствах давно ушли на второй план.
Именно такое будущее Ходорковский предлагает России — будущее, где главным станет вопрос тотальной и обязательной русификации всего населения. Благо, что несогласных олигарх пока не предлагает уничтожать в концлагерях, а лишь отпустить их строить свои национальные государства.
Тут показательна первая «заповедь» Геббельса: «Твое отечество — Германия. Люби его превыше всего и больше делом, чем на словах». Вторая «заповедь» нацистского идеолога-пропагандиста также ставит во главу интересов каждого человека именно интересы нации: «Враги Германии — твои враги. Ненавидь их всем сердцем».
По большому счету все «десять заповедей» Геббельса продвигают одну единственную идею — интересы нации превыше всего, если успешна вся нация, значит успешен каждый ее представитель. Эту же позицию в своей книге продвигает и Ходорковский во всех десяти «главах-заповедях». Оба идеолога растягивают свой посыл на десять частей специально, дабы придать ему сакральный смысл, дабы аудитория на подсознательном уровне провела параллель с десятью религиозными заповедями.
«Один народ,
один рейх,
один вождь!»
Ходорковский вовсе не скрывает, что использует аналогию с Германией.
Как верно подметил олигарх, после поражения в Первой мировой войне и частичного распада страны Германия оказалась на перепутье — либо долго и упорно возрождать собственную страну на имеющемся историческом фундаменте, либо пройти через трансформацию и построить что-то принципиально новое. Вот только Ходорковский лукавит, говоря, что первый путь привел Германию к нацизму и Второй мировой войне, а второй к процветанию.
Произошло ровно наоборот. Именно после поражения в Первой мировой войне Гитлер, Геббельс и их сподвижники начали строить так называемую «Новую Германию», в которой национализм стал основой идеологии. Для страны такой подход был столь же нов, сколь и чужд — на протяжении своей истории Германия была известна как раз самостоятельностью всех своих частей, несмотря на монархию и имперское устройство, она сохраняла федеративное устройство. Главной задачей нацистов в начальный период своего правления было именно объединение всего и вся в Германии. Не случайно девизом Третьего рейха стал лозунг «Один народ, один рейх, один вождь!».
После Второй мировой войны и объединения ФРГ с ГДР страна вернулась к своим историческим основам — реальному федеративному устройству, где субъекты и их население обладают высоким уровнем самостоятельности и независимости.

Ходорковский сознательно извращает исторический опыт страны, которую он ставит в пример России. Именно попытка построить новую Германию для новых германцев привела к величайшей катастрофе в истории человечества. Так стоит ли даже рассматривать возможность эксперимента Ходорковского с построением новой России для новых русских?
Если проблемы нет,
ее следует создать
Прежде чем отвечать на этот важный вопрос, было бы хорошо узнать — зачем вообще России нужен переход от многокультурной и разнообразной «империи» к мононациональному государству, зачем повторять чужие ошибки. На протяжении 100 страниц автор так и не дает ответа, ограничиваясь общим посылом — так будет лучше.

Книга начинается словами «Мы как страна находимся в сложном положении: общество уже понимает, что так больше нельзя, но при этом боится, что будет хуже». Но как нельзя и почему будет хуже? Однозначного ответа нет. Просто будет и все, читатель изначально должен принять этот постулат как данность.

Имеются ли в России на сегодняшний день какие-либо этнические, культурные или религиозные конфликты? Ярко выраженных нет. Есть ли для них основа? Также нет. Как показывает практика, то «имперское» наследие, которое критикует Ходорковский, наоборот проявляет свою жизнеспособность и эффективность.

В качестве примера можно взять такие уже упомянутые «успешные» национальные государства, как Украина и страны Прибалтики. Несмотря на тот факт, что в них ведется настоящий культурный геноцид всего «инородного», в том числе и русского, в самой России не возникает негативного отношения к украинцам, эстонцам, литовцам и латышам ни по этнической принадлежности, ни по гражданству.
Вся книга Ходорковского — это его видение решения проблемы, которой попросту нет. Возникает закономерный вопрос — тогда в чем ее смысл? Ответ прост — если проблемы нет, ее можно создать. Своим творчеством олигарх пытается привлечь на свою сторону поклонников нацистов. Во время переворота на Украине свою активнейшую роль сыграли именно последователи местных радикальных движений националистического толка.

Именно по этой причине вся книга насыщена отсылками к идеям лидеров немецких нацистов. Тут и идея создания мононационального государства, и десять заповедей Геббельса, и аналогия с Веймарской Германией на перепутье. Как говорится, кто знает — тот поймет, целевая аудитория легко узнает риторику.
Средства пропаганды
и агенты влияния
Главная опасность нацистской идеологии заключается в том, что она способна заразить и поразить любое, даже самое просвещенное общество словно рак. Тут показателен пример самого Геббельса. В начале своей карьеры будущий министр пропаганды позиционировал себя как «немецкого коммуниста», а в своих статьях начала 20-х годов даже критиковал НСДАП, но под влиянием Гитлера он превратился в одного из главных идеологов нацистской Германии. Сам же Геббельс через подконтрольные СМИ вбил идеи фюрера остальному немецкому народу.

Похожий трюк пытается провернуть и Ходорковский, выдумавший проблему многонационализма в России и предлагающий бороться с ней за счет построения мононационального государства. Немецкие нацисты винили во всех неудачах Германии евреев, а позже и славян. Ходорковский предлагает похожую идею — для собственного спасения Россия должна избавиться от всех, кто не желает быть русским.

В распоряжении амбициозного олигарха имеются крупные СМИ, с помощью которых он может распространять свои националистические идеи среди россиян, такие как «МБХ Медиа» и «Новая газета». Внутри России Ходорковский имеет десятки подконтрольных общественных деятелей, которые берут под контроль либеральную оппозицию. В их число входят глава «Открытой России» и «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров, глава «ФБК» Алексей Навальный. Показательно, что и Пивоваров, и Навальный уже пытались заручиться поддержкой националистов.
Сам олигарх не скрывает, что фактически контролирует всех российских «несистемщиков» — как указывалось в начале статьи, свою книгу Ходорковский подал от лица всей оппозиции, хотя автором указан только он один. Таким образом, его «десять заповедей» можно расценивать как новый вектор работы либералов. В ближайшее время стоит ожидать, что российские «активисты» примутся раскручивать в СМИ и социальных сетях «национальные вопросы». Они попытаются убедить россиян, что им лучше жить отдельно в национальных государствах.
Война с исторической памятью
уже идет
Первые наглядные примеры того, как это будет происходить, имеются уже сейчас. В настоящее время под стражей находится активистка Дарья Полюдова, которой вменяется статья 280.1 УК РФ «Публичные призывы к сепаратизму». В соцсетях Дарья распространяла карту, в соответствии с которой, по ее мнению, следовало бы разделить Россию. Кроме того, в 2015 году суд приговорил Полюдову к двум годам лишения свободы за акцию, на которой она призывала отделить Кубань.
Как видно, попытки дестабилизировать ситуацию и разделить россиян на «своих» и «чужих» уже предпринимаются. Идет прощупывание общественного самосознания и целостности, идет поиск болевых точек, в которые можно было бы нанести удары. И лучшей защитой в сложившейся ситуации является историческая память.

До тех пор, пока все народы России помнят, что именно единство и согласие позволило им пройти сквозь века, выстроить крупнейшее государство в мире и выстоять в двух мировых войнах, наша общая Родина будет преодолевать любые преграды. Пока они помнят, сколькими жертвами обернулось для всего человечества заигрывание с национализмом всего в одной стране, последователи Гитлера и Геббельса не сумеют завлечь еще больше адептов на свою сторону.
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