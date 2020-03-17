Коронавирус оставил российскую оппозицию без форума «Свободные люди» и методичек Ходорковского

Девятый «Форум свободной России» в Вильнюсе был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в Европе и последующего закрытия границ рядом стран. В связи с этим российская оппозиция осталась без четких указаний, каким образом отрабатывать предложенные в Конституцию РФ поправки, и пока не знает, в какую сторону двигаться.

Основанный шахматистом Гарри Каспаровым при поддержке Михаила Ходорковского форум был впервые проведен в 2016 году, а в качестве места дислокации была выбрана Литва. На девятом мероприятии в апреле 2020 года планировалось обсудить предложенные президентом РФ поправки в конституцию, «культ Победы» в России, а также методы «противодействия гибридным технологиям Кремля на Западе». Кроме того, либералы хотели скоординировать меры по противостоянию «узурпации власти».

Планам оппозиции помешала вспышка коронавируса. Заболевание из Китая настигло Европу, поэтому главами многих государств было принято решение временно закрыть границы, а где-то — ограничить перемещение граждан и ввести запрет на массовые собрания.

Форум для российских оппозиционеров является не столько площадкой, где можно послушать мнение других людей, сколько местом для составления планов действий в рамках политической повестки. По словам сооснователя форума Ивана Тютрина, мероприятие должны были посетить более 300 гостей из РФ, среди которых представители партии Дмитрия Гудкова, Алексея Навального, «Открытой России» (признана нежелательной в РФ), ПАРНАСа и «Солидарности». Среди спикеров числились правозащитник центра-иноагента «Мемориал» Лев Пономарев, писатель Владимир Сорокин, а также сам Гарри Каспаров. Однако спутавший оппозиции карты коронавирус оставил либералов без методичек Ходорковского и четких указаний, как противостоять предложенным поправкам в конституцию.

Незнание, как действовать, у либералов прослеживается еще с анонса о внесении поправок в конституцию в январе 2020 года. Лев Пономарев в эфире «Дождя» фактически заявил, что российская оппозиция пока не знает, что делать. Несмотря на громкий заголовок «Лев Пономарев о том, когда начнутся массовые протесты», правозащитник призвал выжидать и не предпринимать активных действий.

«Не надо нам расслабляться, надо наблюдать, надо понимать, что мы будем наблюдать», — заявил Пономарев.

Политолог Аббас Галлямов, который был вместе с Пономаревым на эфире, заявил, что из-за введенных в Москве мер по защите от эпидемии коронавируса никто не сможет упрекнуть оппозицию в невозможности собрать сколько-нибудь внушительное число граждан на уличных митингах. Однако в сложившейся ситуации действовать таким образом крайне неразумно, ведь, выведя людей на улицы, оппозиция в очередной раз подставит своих последователей, подведя под нарушение введенных мэрией превентивных мер и поставив под угрозу здоровье граждан.

Впрочем, для российской оппозиции сложившаяся ситуация весьма выгодна. Либералы используют эпидемию коронавируса как предлог не выходить на акции, но на самом деле они банально не знают, что делать дальше, и используют заболевание в качестве оправдания. Прошедшая 14 марта немногочисленная акция у здания ФСБ в Москве лишь в очередной раз показала отсутствие интереса к неструктурированной повестке российской оппозиции.