Эксперт Галкин объяснил, зачем Россия отправляет космический аппарат к Луне

Научный обозреватель Александр Галкин выразил мнение, что аппарат «Луна-25» будет исследовать лед на Южном полюсе естественного спутника Земли.

Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов сообщил, что 1 октября 2021 года Россия запустит на Луну отечественный космический аппарат. Тут необходимо отметить, что последней советской межпланетной автоматической станцией была «Луна-24», которую отправили к естественному спутнику Земли в 1976 году. С тех пор Россия ни разу больше не запускала космических аппаратов к Луне.

«Название нашего аппарата «Луна-25» продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», — сказал Митрофанов.

Ученые выбрали два района в окрестностях лунного Южного полюса — основной и резервный. Первый расположен чуть севернее кратера Богуславского, второй — на юго-западе кратера Манцини. Для того, чтобы миссия закончилась успехом, аппарат должен совершить посадку в один из указанных районов. Уже на месте «Луна-25» должна провести научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерить его механические характеристики и произвести анализ полярной экзосферы Луны. До этого в полярной области посадок не было.

По словам научного обозревателя телеканала «Культура» Александра Галкина, районы кратеров Богуславского и Манцини выбраны неслучайно. Именно там в недалеком будущем может быть построена постоянная российско-китайская лунная станция.

«Ранее был заключен договор с Китайской Народной Республикой о совместном освоении Луны, и предполагается, что если строить постоянно действующую станцию на ее поверхности, то лучше всего подходит Южный полюс, где, возможно, существует вода в форме льда. Она будет необходима для постоянной жизнедеятельности экипажа, поэтому «Луна-25» будет запущена в район Южного полюса. Разработчики проекта намерены отправить целых три миссии — «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Последняя должна будет доставить на место тяжелый луноход, но это будет уже после 2025 года. Кстати, туда же китайцы запускают свою «Чанъэ» (беспилотная миссия по исследованию Луны. — Прим. ФАН)», — пояснил эксперт.

Ранее все советские и американские миссии прилунялись в умеренных широтах или же в районе экватора. Тем не менее сейчас самыми перспективными считаются полярные области спутника, так как там, по оценке ученых, расположено много летучих соединений.

«Идея хорошая, и я думаю, что проект может быть успешным, так как «Луна-25» уже находится в производстве, ведь миссия должна стартовать в 2021 году, а это совсем скоро. Я знаю производственный цикл, там заделы, закупки и прочее произведено, и сейчас идет просто-напросто монтаж аппарата. Это тоже, конечно, штука долговременная и трудоемкая, но по большому счету никаких затрат кроме как на электроэнергию и на зарплату сборщиков не нужно. Человечество всегда ведут вперед какой-то оптимизм и прорывные технологии. И нас, и американцев подтолкнули к развитию таких технологий, как это ни парадоксально, китайцы. Они сделали то, что ни СССР, ни США так в свое время и не смогли, — посадили свой аппарат на обратную сторону Луны и показали нам панорамы не со спутника, а со своего лунохода. Надо догонять», — заключил Галкин.

Напомним, в 2024 году Россия должна отправить к спутнику нашей планеты орбитальную станцию «Луна-26», в 2025-м — посадочную станцию «Луна-27». Их создание включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года. Кроме того, в 2027-2028 годах намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-28» для взятия грунта и его доставки на Землю.