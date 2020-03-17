В Пензе зарегистрирован первый официальный случай заражения коронавирусом

Пенза, 17 марта. В Пензе зарегистрирован первый официальный случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

По ее словам, лечение идет по протоколу, динамика, по оценкам врачей, положительная. Другие подробности не разглашаются.

Ранее стало известно, что Россия будет предпринимать все необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, в настоящее время ведется работа над тем, чтобы установить точное число россиян в каждой стране, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-2019.

В конце 2019 года в КНР была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Ученые позже выяснили, что ее вызывает новый коронавирус, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала COVID-2019. 11 марта была объявлена пандемия коронавирусной инфекции. Многие страны в целях профилактики распространения инфекции закрыли границы для туристов.

Известная ведущая программ о здоровье и врач Елена Малышева ранее рассказала о лучшей защите от коронавируса COVID-19, которая есть в доме у каждого россиянина, — воде и мыле. По ее словам, вирус COVID-19 мало чем отличается от многих других острых респираторных вирусных инфекций. Телеведущая добавила, что при проявлении симптомов простуды, таких как кашель, насморк и повышенная температура, нужно оставаться дома.