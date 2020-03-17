В Госдуме оценили решение ЛДПР лишить депутата Катасонова мандата за нарушение карантина

Москва, 17 марта. Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев заявил об отсутствии юридических оснований для досрочного лишения полномочий депутата от ЛДПР Сергея Катасонова.

Так он прокомментировал внесение в Госдуму проекта постановления о досрочной отставке народного избранника за нарушение санитарных мер после поездки в Европу.

«Юридических оснований для этого (Лишения статуса депутата. — Прим. ФАН) нет. Остальное все эмоции», — подчеркнул Лебедев в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Политик также отметил, что руководство фракции не предлагало Катасонову сложить полномочия. По словам другого депутата от ЛДПР Ивана Сухарева, проект постановления был внесен в Госдуму в тот день, когда стало известно, что парламентарий пришел на работу, проигнорировав правило о самоизоляции. Окончательное решение должно быть принято на уровне всей палаты, а не фракции.

Отметим, что проект постановление пока что не имеет экспертизы от правового управления, а без этого документ не может быть распространен для голосования.

Депутат от ЛДПР Алексей Диденко также сомневается в перспективах лишения мандата Катасонова. Он обратил внимание на то, что у статуса парламентария множество защитных функций. Но отметил, что досрочно народного избранника отправить в отставку все-таки можно в случае возбуждения уголовного дела или иных обстоятельств чрезвычайного характера, к которым юридически можно отнести пандемию коронавируса.

Напомним, что ранее депутат Катасонов по собственной инициативе посетил Францию, а после возвращения в Россию сразу же вышел на работу, хотя меры карантина предписывают провести дома не менее двух недель. После этого лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил досрочно прекратить полномочия своего однопартийца, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал аннулировать пропуск Катасонова в Госдуму. Отметим, что не менее 10 депутатов от ЛДПР, которые контактировали со своим коллегой, отправились на карантин.