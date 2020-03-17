В Нацбанке заявили о дефиците наличной валюты в банках

Киев, 17 марта. Украинские банки столкнулись с катастрофической нехваткой наличной валюты. Кассам финансовых учреждений нечего выдавать гражданам. Отмечается, что спрос на валюту среди населения значительно вырос в последнее время. Об этом говорится на официальной странице Национального банка Украины в Facebook.

Отмечается, что на корреспондентских счетах банков находятся 8 миллиардов долларов безналичной валюты. В Национальном банке подчеркнули, что клиенты могут свободно переводить личную валюту на свои счета в других банках или конвертировать одну валюту в другую.

Сегодня Украина испытывает определенные сложности с доставкой долларов в страну из-за коронавируса. Деньги доставляются самолетами с большой задержкой.