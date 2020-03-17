Тимошенко пришла на заседание Верховной рады в черной маске

Киев, 17 марта. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пришла на заседание парламента в черной медицинской маске.

При этом другие украинские парламентарии также пришли на заседание в масках. Так, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская надела противоаэрозольный респиратор с клапаном.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 179 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более семи тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На Украине зафиксированы пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 13 марта министерство здравоохранения Украины сообщило о гибели пожилой женщины в результате заражения коронавирусом.

17 марта в Киеве закрылись все заведения общепита и большинство магазинов. Кроме того, свою работу прекратили спорткомплексы и салоны красоты, дискотеки и интернет-клубы. Также власти Украины приняли решение об ограничении пассажирских перевозок в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.