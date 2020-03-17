ФАН объявляет новых номинантов на малый конкурс «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей объявляет очередных номинантов конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России». Кто из них получит денежные призы в размере 30, 20 и десяти тысяч рублей, станет известно через неделю, 24 марта, когда закончится читательское онлайн-голосование.

Оперативный конкурс «Хорошие новости России» проводится дважды в месяц. В нем поощряются авторы информационно-аналитических материалов, освещающих позитивную повестку и опубликованных или вышедших в эфир в региональных СМИ за две недели до нового этапа. Номинанты на конкурс выбираются из заявок, которые приходят на почту goodrussia@riafan.ru, а также среди журналистских работ, отмеченных конкурсной комиссией ФАН.

Победители определяются путем недельного онлайн-голосования на сайте ФАН. Автор, чей материал наберет больше всего голосов читателей, займет первое место в конкурсе и получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Приз за второе место составляет 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

На этот раз голосование пройдет с 17 марта до 23 часов 59 минут 23 марта, а имена победителей будут объявлены 24 марта.

Итак, представляем десять номинантов нового этапа малого конкурса «Хорошие новости России».

Надежда Уварова, ««Покорила трубы, как горы». Челябинка в 78 лет работает сварщицей», «Аргументы и Факты. Челябинск»;

Елизавета Двоеглазова, «На Кубани спасатели освободили таксу Пусечку, застрявшую под капотом машины», «Кубань 24»;

Станислав Шахов, «Как меняется ЖКХ республики и что жители от него ждут», РИА «Башинформ»;

Маргарита Вольфсон, «Сургутский район присоединился к Всероссийскому проекту «Лица Победы»», «Вестник Сургутского района»;

Родион Бедный, «Третьеклассник из Перми собрал IT-трость для слепых», PermNews.ru;

Ирина Круглова, «С точки зрения жителей», «Окуловский вестник»;

Эдуард Катышев, «В центре Краснодара хотят сделать новый пешеходный квартал. Что там будет?», «Краснодарские известия»;

Анатолий Касаткин, «Надежда умирает последней», районная газета «Марёво» (Новгородская область);

Татьяна Цвенгер, «Разделяй и властвуй», «Хабаровские вести»;

Любава Маслова, «В Дербенте идет тотальная реконструкция магалов на средства федерального гранта», РГВК «Дагестан».

Дорогие читатели, голосуйте за материал, который, по вашему мнению, достоин победы в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». Форма для голосования — ниже под этой статьей.