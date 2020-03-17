Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

ФАН объявляет новых номинантов на малый конкурс «Хорошие новости России»

105
0 Оставить комментарий

ФАН объявляет новых номинантов на малый конкурс «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей объявляет очередных номинантов конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России». Кто из них получит денежные призы в размере 30, 20 и десяти тысяч рублей, станет известно через неделю, 24 марта, когда закончится читательское онлайн-голосование.

Оперативный конкурс «Хорошие новости России» проводится дважды в месяц. В нем поощряются авторы информационно-аналитических материалов, освещающих позитивную повестку и опубликованных или вышедших в эфир в региональных СМИ за две недели до нового этапа. Номинанты на конкурс выбираются из заявок, которые приходят на почту goodrussia@riafan.ru, а также среди журналистских работ, отмеченных конкурсной комиссией ФАН.

Победители определяются путем недельного онлайн-голосования на сайте ФАН. Автор, чей материал наберет больше всего голосов читателей, займет первое место в конкурсе и получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Приз за второе место составляет 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

На этот раз голосование пройдет с 17 марта до 23 часов 59 минут 23 марта, а имена победителей будут объявлены 24 марта.

ФАН объявляет новых номинантов на малый конкурс «Хорошие новости России»

Итак, представляем десять номинантов нового этапа малого конкурса «Хорошие новости России».

Надежда Уварова, ««Покорила трубы, как горы». Челябинка в 78 лет работает сварщицей», «Аргументы и Факты. Челябинск»;

Елизавета Двоеглазова, «На Кубани спасатели освободили таксу Пусечку, застрявшую под капотом машины», «Кубань 24»;

Станислав Шахов, «Как меняется ЖКХ республики и что жители от него ждут», РИА «Башинформ»;

Маргарита Вольфсон, «Сургутский район присоединился к Всероссийскому проекту «Лица Победы»», «Вестник Сургутского района»;

Родион Бедный, «Третьеклассник из Перми собрал IT-трость для слепых», PermNews.ru;

Ирина Круглова, «С точки зрения жителей», «Окуловский вестник»;

Эдуард Катышев, «В центре Краснодара хотят сделать новый пешеходный квартал. Что там будет?», «Краснодарские известия»;

Анатолий Касаткин, «Надежда умирает последней», районная газета «Марёво» (Новгородская область);

Татьяна Цвенгер, «Разделяй и властвуй», «Хабаровские вести»;

Любава Маслова, «В Дербенте идет тотальная реконструкция магалов на средства федерального гранта», РГВК «Дагестан».

Дорогие читатели, голосуйте за материал, который, по вашему мнению, достоин победы в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». Форма для голосования — ниже под этой статьей.

Новости партнеров

Новости партнеров