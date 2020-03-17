Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска

Красноярск, 17 марта. Коронавирус нового типа COVID-19 подтвердился у жителя Красноярска, прибывшего из Австрии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Житель Красноярска прибыл из Австрии в воскресенье, он сам обратился за медицинской помощью. Предварительный тест показал положительный результат на коронавирус. Повторные анализы были направлены в центр «Вектор» в Новосибирск для уточнения. Результаты повторного тестирования оказались положительными.

Пациента госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Заболевание протекает в легкой форме без повышения температуры, однако есть признаки вирусной инфекции.

По данным на 17 марта, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 93 человека. К настоящему моменту в России было проведено более 110 тысяч исследований на коронавирус.

Накануне правительство РФ приняло ряд мер по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением инфекции. Кроме того, с 17 марта в городах отменяются ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети. Глава кабмина поручил проводить полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров в режиме онлайн и оповещать граждан о ситуации с вирусом. Также Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.

Для отслеживания ситуации в Москве был создан информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Во вторник центр посетил президент РФ Владимир Путин. Задачей центра является сбор и анализ информации по коронавирусу в России.