В ДНР объяснили, почему Зеленскому не дадут списать долги Украины из-за коронавируса

Структуры МВФ, фонда Сороса и подконтрольные им структуры приложат все усилия, чтобы не допустить списание долга Украине. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народной совета Донецкой Народной Республики Роман Лепа.

Над пропастью

Украина движется к дефолту. Такой неутешительный прогноз сделал депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Как государство и экономика — мы идем к дефолту», — заявил депутат Рады.

Дубинский пояснил, что вернуть долги, которые были сформированы на внешнем и внутреннем рынках, без глобальной финансовой помощи Киев не сможет. По его мнению, план «выживания» Украины без помощи Международного валютного фонда (МВФ) у Киева отсутствует.

«Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса — есть план? Нет плана», — резюмировал Дубинский.

МВФ не даст

Как отметил Роман Лепа, команде президента Украины Владимира Зеленского не дадут списать долги перед МВФ под предлогом коронавируса. Экспертное сообщество и многие политики уже не раз предупреждали о критической ситуации в украинской экономике, напомнил политик ДНР.

«Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец сентября 2019 года составил 82,95 миллиарда долларов, что составляет 45,3% от прогнозируемого ВВП. Министерством финансов Украины на 2020 год предусмотрены платежи в размере 5,24 миллиардов долларов. Для экономики Украины это непосильная нагрузка», — пояснил Роман Лепа.

По мнению депутата, сейчас, когда в мире идет борьба с пандемией коронавируса, для Владимира Зеленского и его команды — это удобный предлог объявить дефолт и списать все долги. Высказывание депутата Верховной рады Александра Дубинского о том, что Украина приближается к дефолту стоит воспринимать, как проверку реакции западных кураторов на подобное заявление, уверен Роман Лепа.

«Можно с уверенностью сказать, что структуры МВФ, фонда Сороса и подконтрольные им структуры приложат все усилия, чтобы не допустить списание долга Украине. Не для того государство так долго вгоняли в долги, чтобы потом их простить. Поэтому списать долги под предлогом коронавируса Зеленскому и его команде западные кураторы не дадут. Киевский режим приложит все силы, чтобы с помощью спекуляций на пандемии отвлечь внимание украинцев от насущных проблем», — добавил Роман Лепа.

Однако, заметил депутат ДНР, неадекватная реакция Владимира Зеленского на коронавирус только усугубит противоречия в украинском обществе. Это в свою очередь может привести к социальному взрыву.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому Украина не готова к полноценной борьбе с коронавирусом — все, за что берется нынешнее правительство, реализовывается топорно, кощунственно и обязательно с многомиллионным хищением финансовых средств.