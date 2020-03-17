Полюбившийся зрителям танцор-«пухляш» поедет вместе с Little Big на Евровидение

Москва, 17 марта. «Танцор-пухляш», полюбившийся зрителям по клипу панк-рэйв группы Little Big на песню Uno, поедет с коллективом на Евровидение. Музыканты сообщили радостную новость поклонникам в Instagram.

Танцор Дмитрий Красилов, исполнивший в клипе зажигательный танец на заднем плане, настолько понравился не только россиянам, но и зарубежным зрителям, что стал новым героем интернет-мемов. Фанатов группы волновало, повторит ли он свои заводные движения на сцене Евровидения.

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — объявил коллектив.

Поклонники мгновенно откликнулись на решение Little Big и эмоционально поблагодарили коллектив за то, что смогут вновь увидеть выступление полюбившегося танцора.

«Ураааааааа!!!» — обрадовалась bahroma_bahromovna.

«Если раньше все это было просто прекрасно, то теперь стало идеально! Удачи вам!!!» — пожелала baza_nova.

«Лучшая новость за сегодня…» — признался p_abazyan.

«Теперь могу спать спокойно!» — выдохнула _arpop_.

Некоторые комментаторы тем временем задались вопросом, вместо кого артист поедет на конкурс. Поскольку по правилам Евровидения на сцене должно быть не более шести человек одновременно. Красилов будет седьмым, если на выступлении появятся все четверо участников группы Little Big, а также Флорида Чантурия из «Ленинграда» и Юрий Музыченко из The Hatters.

Напомним, что релиз клипа состоялся в ночь на пятницу, 13-е в эфире программы «Вечерний Ургант». Видео настолько понравилось пользователям Сети, что они вывели его в тренды YouTube.

В восторге от творения группы из Петербурга остались не только россияне, но и иностранные интернет-пользователи. Их харизма Красилова восхитила особенно.