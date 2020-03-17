Эксперт ООН по бактериологическому оружию уверен, что коронавирус был создан в США

Москва, 17 марта. Коронавирусная инфекция была разработана американскими учеными еще пять лет назад, сообщил бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин.

Экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН заявил, что вирус был создан в США в 2015 году в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.

«В 2015 году в журнале Nature была опубликована статья о том, что в лаборатории в американском Форте Детрик был проведен успешный эксперимент по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который может уже без промежуточного животного проникать в клетки человека. И в этой же статье было указано, что авторы считают такие эксперименты крайне опасными», — сказал Никулин в интервью «ПолитРоссии».

Он также напомнил, что, по данным бывшего заместителя министра обороны Германии Вилли Виммера, пять лет назад американцы запатентовали полученный коронавирус. И сейчас он вырвался на свободу.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков указал, что китайцы нашли на территории бывшего консульства в Ухане пустые банки с пометкой «бактериологическая опасность». Не исключено, что там мог быть либо вирус, либо его компоненты.

Политолог также объяснил, как американцам удалось в кратчайшие сроки создать вакцину, которая якобы будет эффективна. По его словам, если в США давно разрабатывалась инфекция, то вместе с этим ученые работали над созданием антидота.

Никулин также поделился своими предположениями, как инфекция, созданная, по его словам, в США, оказалась на территории Китая. Дело в том, что в конце октября в китайском городе Ухань проходили крупнейшие в мире мультисоревнования для военных, на которых от США участвовали около 200 военнослужащих. Первый случай заражения неизвестным на тот момент возбудителем был зафиксирован 17 ноября, то есть как раз по прошествии инкубационного периода этого вируса, указал эксперт.