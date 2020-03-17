«Новая газета» сеет панику среди граждан из-за строительства «коронавирусной» больницы

Москва, 17 марта. Строительство специализированной больницы для зараженных коронавирусом имеет свои минусы, об этом пишет «Новая газета».

«Оппозиционное» издание выпустило очередной материал, в котором критикует срочные действия государства по борьбе с распространением коронавируса, передает «Политика сегодня».

Напомним, столичное руководство приняло решение об упреждающих мерах в связи с эпидемией вируса COVID-19. Мэрия Москвы санкционировала строительство нового медицинского учреждения для размещения в нем зараженных ранее неизвестным заболеванием.

Однако корреспондент «Новой газеты» не видит в этом очевидных преимуществ. Журналист описывает страхи жителей деревни Голохвастово, возле которой будет возведена больница, относительно санитарных мер, хотя они соответствуют всем государственным стандартам.

В тексте обнуляются даже плюсы строительства непосредственно для местных жителей. Магистральный газопровод, передает газета, уже не нужен, поскольку во многие дома газ уже подведен.

Еще недавно представители так называемой «оппозиции» комментировали экстренное возведение за 11 дней госпиталя для больных коронавирусом в китайском городе Ухань, заявляя, что в России такого никогда не будет. Когда же российские власти, действуя наперед, строят подобное учреждение – это повод для критики, потому что в экстренной ситуации тоже должны учитываться мнения граждан.

«Новая» неоднократно была замечена в применении двойных стандартов. Достаточно вспомнить конфликт общественников из «Ночлежки» с жителями московского района Беговой, протестующих против открытия приюта для бездомных. Тогда газета не спешила поддерживать обывателей, опасающихся за свой покой.