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Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

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Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В центре президента РФ встретили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Задачей центра является сбор и анализ информации по коронавирусу в России.

Путину продемонстрировали, как работает идентификация граждан, которым необходимо быть на добровольном карантине. «Захват» изображения лица происходит, как только гражданин из группы риска выходит из подъезда.

Одной из главных задач центра также является выявление фейков по ситуации с коронавирусом. Специалисты центра находят информацию, если она сомнительная, проверяют и отправляют руководителям регионов. Кроме того, из центра осуществляется контроль за наличием продовольствия в магазинах.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. К настоящему моменту известно, что число заразившихся COVID-2019 в мире превысило 177 тысяч человек, умерли около 7 тысяч заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрированы 93 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией, 5 человек выздоровели.

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