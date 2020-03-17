Институт Роберта Коха рассказал, когда спадет эпидемия коронавируса

Берлин, 17 марта. Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Институт входит в структуру Минздрава и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в Германии. По данным учреждения, в Германии подтверждено 6012 случаев заражения коронавирусом и 13 смертельных исходов.

Как пишет РИА Новости, ученый объяснил, что дальнейшее распространение вируса будет связано с изобретением вакцины, а также ее наличием.

«Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60–70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет», — рассказал он на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Россия будет предпринимать все необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В декабре 2019 года в КНР была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Ученые позже выяснили, что ее вызывает новый коронавирус, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала COVID-2019. 11 марта была объявления пандемия коронавирусной инфекции. Многие страны в целях профилактики распространения инфекции закрыли границы для туристов.

Популярная ведущая программ о здоровье и врач Елена Малышева ранее рассказала о лучшей защите от коронавируса COVID-19, которая есть в доме у каждого россиянина, — воде и мыле. По ее словам, вирус COVID-19 мало чем отличается от многих других острых респираторных вирусных инфекций. Телеведущая добавила, что при проявлении симптомов простуды, таких как кашель, насморк и повышенная температура, нужно оставаться дома.