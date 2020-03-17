Путин рассказал, какие факторы влияют на российскую экономику

Москва, 17 марта. Российский президент Владимир Путин заявил, что все проблемы, связанные с коронавирусом и ситуацией на рынке энергоносителей, влияют на экономику РФ.

Во время выступления на коллегии Генпрокуратуры РФ глава российского государства заметил, что все проблемы заметно отражаются на функционировании экономики страны.

«Мы с вами видим все проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее. Все это так или иначе отражается и на нашей экономике, на ее функционировании», — сказал Путин.

Напомним, правительство и Центробанк России разработали пакет мер для минимизации последствий коронавирусной инфекции COVID-19 для граждан и экономики страны. В совместном заявлении регулятора и кабмина отмечается, что ЦБ РФ принял решение продолжить обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью для обеспечения финансовой стабильности.

Председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что российская экономика стала менее зависимой от доллара, а потому колебания курса для внутреннего рынка не так страшны.