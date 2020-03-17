Политолог Межевич поблагодарил коронавирус за отмену марша неонацистов в Риге

История с ветеранами Латышского легиона СС получила новое развитие. Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что те могут быть причастны к нацистским преступлениям периода Великой Отечественной войны, направленным против мирных жителей. В настоящий момент речь идет примерно о 50 людях, в числе которых — латвийский политический деятель Висвалдис Лацис, профессионально занимающийся реабилитацией нацизма у себя в стране.

Тот факт, что с момента совершения злодеяний прошло уже более 75 лет, не имеет никакого значения, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что преступления против человечности не имеют и не должны иметь срока давности.

«Здесь следует разделить два момента: ответственность конкретных людей, многим из которых уже далеко за 80 лет, и ответственность государств. Если говорить о первых, то я сомневаюсь в том, что удастся привлечь их к суду и наказать. Но что касается покрывающих их правительств, то здесь наша страна должна пойти до конца и добиться исторической справедливости», — убежден эксперт.

По его словам, более всего в годы войны на территории РСФСР прославились так называемые «парамилитарные» подразделения — как раз те самые легионеры СС, мучавшие и убивавшие мирных жителей. И уже после войны, в 40-50-е годы прошлого века, советские органы госбезопасности нашли и отловили многих из них. Но не всех.

«И тут вы обязаны меня спросить: а почему это важное дело не было доведено до конца? А ответ вот какой: при Хрущеве и особенно при Брежневе партией декларировалась новая историческая общность — советский народ. В нем по определению не может быть никаких нацистских преступников! Они, согласно действовавшей политической парадигме, могли быть только среди немцев — и то лишь в ФРГ», — вспомнил политолог.

После же крушения Советского Союза, по словам Межевича, было не до поиска бывших легионеров. Страна разваливалась на куски, и пришедшему в 2000 году на пост президента Владимиру Путину с трудом удалось собрать ее воедино.

«Но теперь справедливость должна восторжествовать, — убежден собеседник ФАН. — Ассоциация прибалтийских исследований и наши коллеги из фонда «Историческая память» как раз ведут работу в направлении разоблачения нацистских преступников. Но не немцев, а латышей, эстонцев и литовцев, которые зверствовали во время войны на территории СССР. Полицейские отряды, состоящие из них, действовали на современном Северо-Западе в тылу группы армий вермахта «Север», и в число их задач входило уничтожение партизан, коммунистов и евреев».

Он отметил, что на территории современной Прибалтики в годы войны находились мини-концлагеря — не столь известные, как Бухенвальд или Освенцим, но по части жестокости обращения с заключенными вполне способные дать им фору. Их охрана состояла целиком из латышей, литовцев и эстонцев. По словам выживших узников, не было на свете страшнее карателей, чем представители данных народностей.

«Даже немцы были более гуманны! — с ужасом произнес политолог. — И, конечно, очень символично то, что осуждены нацистские преступники будут в год 75-летия великой Победы над фашизмом, в Год памяти и славы. Так что мы обязательно должны вспомнить деяния всех ветеранов — и тех, кто боролся с фашизмом, и тех, кто ему способствовал. И каждому воздать по заслугам».

Помимо этого, по словам эксперта, нам нельзя забывать о тех политических режимах в современной Прибалтике, что сейчас занимаются покрывательством легионеров СС. Им также должна быть дана соответствующая оценка. Не мог Межевич обойти стороной и злободневную тему.