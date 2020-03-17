Российская премьер-лига приостановила матчи до 10 апреля из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила проведение матчей до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил гендиректор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов.

По его словам, 17 марта состоялось общее собрание клубов РПЛ, в ходе которого было принято приостановить проведение матчей.

«Премьер-лига приостановлена до 10 апреля. Что будет дальше — пока не знаем», — пояснил Газизов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 179 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более семи тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.