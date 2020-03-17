Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Киев, 17 марта. Украинский супертяжеловес Александр Усик ответил на вопрос, как правильно пишется его имя. Американская журналистка поинтересовалась у Усика, как правильно писать и произносить его имя — Александр или Олександр.

«Мое имя — Александр. Зовите меня Александром. Александр — это по-русски, а Олександр — это по-украински. Но я Александр», — пояснил боксер.

Стоит отметить, что в настоящее время Александр Усик продолжает подготовку к бою с британским боксером Дереком Чисорой. Поединок должен состояться в Лондоне 23 мая. В случае победы украинец станет претендентом на чемпионский пояс WBO.

Усик являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Украинский боксер завоевал пояса по четырем основным версиям – WBA, WBO, WBC и IBF, став четвертым абсолютным чемпионом с четырьмя титулами. Ранее это удавалось лишь американским боксерам Бернарду Хопкинсу и Джермейну Тейлору, а также Теренсу Кроуфорду.

В 2018 году Усик перешел в супертяжелый вес и отказался от всех чемпионских поясов. В октябре 2019 года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна. Украинский боксер одержал победу над Уизерспуном техническим нокаутом.