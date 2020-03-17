Минпромторг РФ опроверг сообщение о запрете на ввоз тест-систем для коронавируса

Москва, 17 марта. Министерство промышленности и торговли РФ опровергло сообщение о запрете на ввоз в Россию тест-систем для диагностики коронавируса и импорта медицинских масок. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства в официальном Facebook-аккаунте.

Минпромторг назвал эту информацию фейком и обвинил в ее распространении директора Института проблем глобализации Михаила Делягина.

«Михаил Делягин сознательно вводит россиян в заблуждение. Никаких запретов не существует — ни на ввоз тест-систем, ни на импорт медицинских масок из других стран. Российские производители масок уже работают в режиме 24/7, производя по 1,5 млн масок в сутки», — говорится в сообщении.

Представители министерства отметили, что медицинскими масками в полной мере обеспечены все поликлиники и стационары. В настоящее время предпринимаются меры для бесперебойной поставки масок в аптечные сети.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России запустят бесплатное тестирование на коронавирус, чтобы жители страны чувствовали себя спокойнее. До 17 марта российские регионы должны определить, на базе каких медучреждений будут проводиться тесты.

Напомним, что в России выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 5 заболевших выздоровели, смертей от коронавируса не зафиксировано. Всего в мире зарегистрировано 175,7 тыс. случаев заражения, 6,7 тыс. человек скончалось.

Наиболее сложная обстановка на сегодняшний день наблюдается в Китае, Южной Корее, Италии, Испании и Иране. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Евросоюз ввел 30-дневный запрет на все поездки на свою территорию, за исключением неотложных.