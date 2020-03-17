Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 15.00 17 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 60 (+12) | смертей: 4 | выздоровлений: 12]

Вслед за странами Ближнего Востока в Алжире решено закрыть все мечети и культовые сооружения, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

Протестующие призвали своих единомышленников прекратить протесты и собрания, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

Египет [заражений: 166 (+40) | смертей: 4 (+2) | выздоровлений: 27]

Счет скончавшихся от коронавируса достиг четырех человек — умерли 72-летний немец и 50-летний египтянин. Под карантин помещено около 300 семей.

Ливия [заражений: 3 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Организация гражданской авиации Ливии заявила о прекращении рейсов в рамках борьбы с коронавирусом. В ПНС направили письмо в Китай с просьбой поделиться опытом борьбы с коронавирусом и направить экспертов для помощи стране.

ЛНА сформировала отряд в 155 человек, который будет заниматься дезинфекцией и борьбой с коронавирусом.

Марокко [заражений: 37 (+9) | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 1]

Ассоциация банков Марокко заявила об ограничении обслуживания частных лиц: в помещениях должно находиться на более 5-10 человек.

Судан [заражений: 1 | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

Суверенный совет Судана объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. Закрыты аэропорты, сухопутные границы — разрешены только грузоперевозки. В высших учебных заведениях на месяц прекращены занятия. Спортивные мероприятиях будут проводиться при пустых трибунах.

Тунис [заражений: 24 (+4) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Премьер-министр Туниса объявил о полном закрытии воздушных и наземных границ, закрытии рынков и запрете собраний.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 214 | смертей: 1 | выздоровлений: 77]

Израиль и Палестина [заражений: 304 (+53) | смертей: 0 | выздоровлений: 4]

Минтранс Израиля объявил о сокращении автобусных рейсов.

ЦАХАЛ переоборудовал гостиницы Dan Panorama в Тель-Авиве и Dan в Иерусалиме в центры для больных коронавирусом — переоборудование профинансировало Минобороны.

Власти пояснили, что введенный режим ЧС не распространяется на супермаркеты.

Опубликованы первые результаты тестирования экспериментального препарата Remdesivir, расположенного компанией Gilead: 38-летний израильтянин, находившийся с 10 марта в интенсивной терапии, стремительно идет на поправку, 13 марта он стал самостоятельно дышать, а 15 марта уже смог сидеть. При этом, власти признают, что пока не могут утверждать, что вакцина эффективна.

В Службе трудоустройства заявили, что за неделю безработица вырастет с 4% до 6% - около 80 тысяч израильтян могут потерять работу. Речь идет о сотрудниках авиакомпаний, турфирм, сферы развлечений.

Иордания [заражений: 33 (+17) | смертей: 0 | выздоровлений: 1]

Иордания закрыла на карантин лагеря сирийских беженцев. МВД блокировало лагеря Заатари и Азраф, где содержатся 76645 и 35709 человек.

Ирак [заражений: 136 (+12) | смертей: 10 | выздоровлений: 31 (+16)]

Организация гражданской авиации заявила о приостановке внутренних рейсов до 24 марта.

Верховный аятолла Ирака Али ас-Систани заявил, что забота о больных приравнивается к удерживанию боевых позиций по важности.

Йемен [заражений: 0]

Член Верховного политического совета Мухаммад аль-Хуси заявил, что ответственность за любую вспышку коронавируса лежит на США и Саудовской Аравии, развязавших агрессию.

Катар [заражений: 401 | смертей: 0 | выздоровлений: 4]

Министерство здравоохранения объявило о начале массовой кампании по дезинфекции и стерилизации заводов и рабочих помещений — сейчас закрыта вся промышленная зона.

Вслед за Оманом и Турцией власти Катара объявили о закрытии мечетей и общественных молитв.

Кувейт [заражений: 130 (+7) | смертей: 0 | выздоровлений: 12 (+3)]

Все новые случаи заражения диагностированы у граждан, вернувшихся из Великобритании.

Ливан [заражений: 120 (+11) | смертей: 3 | выздоровлений: 1]

Центробанк Ливана объявил о закрытии банковских отделений с 17 по 29 марта. При этом, банки продолжат выдавать зарплату.

Минздрав объявил о снижении уровня распространения коронавируса. Значительно снизилась интенсивность протестов.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 98 | смертей: 0 | выздоровлений: 26 ]

МИД ОАЭ обратился к находящимся за рубежом гражданам, призвав их вернуться в страну.

Оман [заражений: 22 | смертей: 0 | выздоровлений: 9]

Саудовская Аравия [заражений: 133 (+15) | смертей: 0 | выздоровлений: 6 (+3)]

Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы среди граждан, прибывших из Испании, Марокко, Великобритании, Франции, Швейцарии, Иордании и США.

Наследный принц Мухаммад бин Салман обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом международные усилия по борьбе с коронавирусом.

В Центробанке Саудовской Аравии заявили, что банки продолжат работу, разрабатывается план по поддержанию функционирования банковской системы.

Сирия [заражений: 0]

С сегодняшнего дня иностранным гражданам запрещен въезд в северо-восточную Сирию. Граница открыта по вторникам только для граждан северо-востока.

ВОЗ объявила о начале тестирования на коронавирус людей, находящихся на подконтрольных боевикам и оппозиции территориях в Большом Идлибе.

В Дамаске и Алеппо отчитались о проверках 103 случаев возможного заражения коронавирусом за сутки, которые не подтвердились.

Турция [заражений: 47 (+29) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Все 29 новых случаев обнаружения коронавируса связаны с гражданами, прибывшими из стран Европы, Ближнего Востока и США.

До 1 мая ограничен въезд граждан Турции в РФ. Турция ввела запрет на въезд граждан 20 стран из-за коронавируса.

Принято решение о закрытии баров, дискотек, ночных клубов, театров, бассейнов и общественных заведений.

Запланированная на сегодня встреча Реджепа Тайипа Эрдогана, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Бориса Джонсона пройдет в формате телеконференции.

Власти заявили, что из стран Евросоюза будет вывезено 3614 граждан Турции — Turkish Airlines спланируют 34 рейса.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 22 (+1) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

«Талибан»1 потребовал остановить весенние операции правоохранительных структур Афганистана, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.

Иран [заражений: 14991 | смертей: 853 | выздоровлений: 4590]

Власти Ирана приняли решение о временном освобождении из-под стражи 85 тысяч заключенных, в том числе и политических, из-за угрозы распространения коронавируса.

Как заявили в МИД РФ, Россия направила гуманитарную помощь Ирану для борьбы с коронавирусом.

Пакистан [заражений: 195 (+59) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 2]

Тело первого скончавшегося от коронавируса гражданина было доставлено на самолете из Катара.

1 Организация запрещена на территории РФ.