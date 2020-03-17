Шабанов сравнил кризис 2008 года и последствия коронавируса для российской экономики

Правительство России и Центробанк приняли решение ввести меры для поддержки экономического развития страны и по противодействию коронавирусу. Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие брокер», независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что влияние мировой нестабильности на экономику РФ происходит «только на экране монитора».

В частности, правительство берет на себя обязательства по принятию мер в бюджетной и экономической политике, а ЦБ смягчит последствия мировой экономической нестабильности в банковской и финансовой сферах. Принято решение уменьшить объем требований ЦБ к банкам, осуществить налоговую отсрочку для авиакомпаний и туроператоров, а также расширить льготные кредиты для малого и среднего бизнеса.

В заявлении правительства уточняется, что на данный момент пока невозможно точно определить последствия волатильности мировых рынков для экономики России, так как значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже. Однако власти в любом случае дают гарантии выполнения социальных обязательств перед россиянами. Особое внимание уделяется задачам в сфере здравоохранения.

Эксперт Антон Шабанов оценил экономическое влияние коронавирусной инфекции на Россию.

«Это всегда негативный эффект, который как раз и пытаются этими мерами сгладить. Поэтому позитива тут точно нет. Хорошо, что эти меры есть», — заверил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам эксперта, чтобы понять, насколько серьезные будут последствия для российской экономики от мировой нестабильности, нужно анализировать более длительный период времени.

«Пока что это очень сложно предсказывать. Сейчас мы видим только бумажное падение — оно находится на рынке ценных бумаг. Это видно только на экране монитора. У нас пока нет массовых банкротств, проблем на рынке труда, как это было в 2008 году. Поэтому кризисных проблем нет. Что будет в дальнейшем, очень сложно предсказать», — объяснил собеседник ФАН.

Курс российской национальной валюты зависит от рынка нефти, цены на которую очень нестабильны, поясняет Шабанов.

«Непонятно, как он будет развиваться и будет ли вообще регулироваться. Но макроэкономически все очень стабильно. Если нефть отрастет обратно, то укрепление нашего рубля к позициям 65 вполне возможно. Все зависит не от России, а от мировых рынков», — отметил он.

Ранее экономист Артем Деев предположил, что рубль имеет возможность укрепиться до уровня 72 рубля за доллар и 81 рубль за евро. По словам эксперта, сегодня отечественная валюта укрепляется по отношению к доллару и евро на фоне роста котировок нефти.