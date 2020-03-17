Глава ДНР Пушилин охарактеризовал ситуацию в Донбассе

Донецк, 17 марта. Ситуация в Донбассе может быть охарактеризована емкой фразой «не мир и не война». Такую оценку дал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Конечно же, это не мир. <…> Силой не решаются вопросы, или не всегда [силой] решаются вопросы», — подчеркнул он.

Пушилин назвал Россию единственным политическим союзником ДНР в мире, который оказывает республике поддержку. Москва, в отличие от Запада, считает необходимым поиск компромиссов между Донецком и Киевом.

«Почему он (Запад. — Прим. ФАН) убедительно не говорит это в отношении Киева: «Садитесь и договаривайтесь»? Вопрос. Может быть не нужно это кому-то? Может быть слишком сильна партия войны? Об этом можно долго рассуждать и по факту видеть продолжающиеся обстрелы Донбасса», — заключил глава ДНР.

На юго-востоке Украины с весны 2014 года идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения превысило отметку в три тысячи человек.

Урегулировать конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске, где принято было несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона нарушает достигнутые договоренности.

Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что атаки Вооруженных сил Украины после завершения саммита контактной группы в Минске ставят под угрозу встречу в «нормандском формате», запланированную на апрель.