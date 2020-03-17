Сожительница сооснователя «Гражданской обороны» подозревает, что его могли убить

Санкт-Петербург, 17 марта. Сооснователь культовой панк-рок группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов скончался в Петербурге на 56-м году жизни. Гражданская супруга музыканта Ксения сообщила в комментарии Федеральному агентству новостей, что Рябинова могли убить.

Супруга обнаружила труп Рябинова накануне, 16 марта, в их квартире. По ее словам, ей показалось, что на голове музыканта была вмятина. Однако женщина не стала трогать тело и вызвала полицию.

Ксения рассказала ФАН, что тело Рябинова увезли в морг «Екатерининский». Когда прошел первый шок, сожительница музыканта обнаружила, что из дома пропали аппаратура и диски, которые Рябинов записывал для себя.

Женщина настаивает на экспертизе, чтобы установить причину смерти. Однако Ксения не является супругой Рябинова официально, несмотря на то, что пара прожила вместе 16 лет. По словам жены сооснователя «Гражданской обороны», она звонила в морг и просила не кремировать тело, а провести экспертизу. Единственным законным наследником музыканта является дочь от первого брака Серафима, девушка проживает за границей.

Ранее брат Егора Летова — другого сооснователя группы — Сергей рассказал о музыкальных проектах, которые планировал Рябинов. По его словам, совсем недавно, в феврале, они обсуждали проект новых совместных студийных записей, а также гастрольный тур по Дальнему Востоку и Германии.