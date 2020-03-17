Эксперт Кулагин объяснил, что поможет России выстоять в «нефтяной войне»

Гибкость российской нефтяной отрасли позволит ей безболезненно подстроиться под нынешнее состояние рынка после обвала цен на «черное золото», чего нельзя сказать о странах Ближнего Востока. Колебания курса рубля и особенности режима налогообложения играют на руку отечественной нефтедобыче в условиях «ценовой войны» на рынках — таким мнением в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.

Ранее СМИ заявили, что Саудовской Аравии придется дорого заплатить в «нефтяной войне»: агентство Bloomberg сообщило, что ставки фрахтования танкеров для транспортировки нефти с Ближнего Востока в Китай в марте подскочили на 700%. Суда пользуются повышенным спросом на фоне того, как Саудовская Аравия и Россия наращивают производство «в битве за рынок».

«Нефтяные компании вынуждены платить непомерные цены на нефтяные танкеры», — пишет агентство.

По сообщению Tankers International, ставка фрахта супертанкера Princess Mary составила свыше 400 тысяч долларов в день за транспортировку нефти с Ближнего Востока на западное побережье Индии в начале апреля. Цены растут и на дальних маршрутах. По данным Балтийской биржи, ставка фрахтования танкера с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе подскочила на 700% — до 243 347 долларов в день.

Вячеслав Кулагин констатировал, что ставки фрахтования действительно повысились. Однако нельзя забывать, что стоимость фрахта составляет достаточно небольшую долю в конечной цене на нефть, а стоимость транспортировки на нефтяном рынке не так высока, как, например, в газовой отрасли. Он назвал причины повышения спроса на суда.

«Во-первых, это дополнительная загрузка потоков по определенным направлениям. Загрузка — тут тоже есть к ней вопросы в том плане, что мы понимаем: в Китае сейчас спрос достаточно низкий. При этом низким спросом ряд стран, включая, кстати, Соединенные Штаты, решил воспользоваться и «поднакачать» свои запасы. Соответственно, для этих целей отчасти и возрос объем перевозок. Также, если вспомнить предыдущие периоды низких цен, то часто танкеры использовались как хранилища. В танкеры закачивали нефть, вывозили в море и ждали: смотрели, куда удобнее поставить в условиях перепроизводства. Тогда значительная часть танкеров для этой цели использовалась. Так что причина роста спроса на танкеры, естественно, есть, и, как это каждый раз бывает — как только возрастает спрос, возрастает, соответственно, и фрахт», — отметил эксперт.

Что станет с российской нефтью в «ценовой войне»?

Развал сделки ОПЕК+ повлек за собой «ценовую войну» на нефтяном рынке. Уже 7 марта, почти сразу после заседания альянса, саудовская компания Saudi Aramco сообщила о снижении с апреля стоимости поставок на 6–8 долларов за баррель в зависимости от направления. 9 марта нефть марки Brent рухнула на 26,5% — до 33,27 доллара за баррель. Эту цену не фиксировали с тех пор, как США начали первую войну в Ираке в 1991 году.

После фактического распада сделки ОПЕК+ на рынке появился переизбыток предложения. Глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что обязательств по сокращению нефтедобычи не будет с 1 апреля.

«Естественно, уже сейчас можно сказать, что обязательств нет. [Страны] будут потихоньку наращивать [добычу], просто технически необходимо определенное время, чтобы выйти на нужные параметры добычи. Естественно, когда кругом предложения, все стараются занять ниши и начинают демпинговать. Цены, в итоге, опускаются: есть рыночная цена, а продают часто по ценам ниже рыночных. Естественно, эту ситуацию нельзя назвать благоприятной для той же Саудовской Аравии. Несмотря на то, что определенные объемы добычи, естественно, нарастят, падение цен показывает очень сильный отрыв от сходимости бюджета. А продавая с большим демпингом, приходится еще больше этот разрыв увеличивать. Какой-то период так можно пожить, но долго на таких уровнях не сбалансируешь бюджет. Придется по максимуму задействовать все резервы, ранее накопленные, но резервы эти, ясное дело, не бесконечные», — сказал Вячеслав Кулагин.

Если говорить о России и состоянии ее экономики, то, с одной стороны, дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9% ВВП. Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что при действующих ценах на нефть нефтегазовые доходы могут сократиться на сумму около двух триллионов рублей. С другой стороны, нефтяная отрасль России в нынешней ситуации чувствует себя не так плохо. Кулагин рассказал, что поможет России выстоять в «нефтяной войне». Один из плюсов отечественным компаниям дает гибкий налоговый режим.

«Себестоимость добычи с учетом налогов меняется в зависимости от ситуации на рынке. При очень хорошей, большой цене на нефть идут большие отчисления в бюджет. При низкой цене на нефть отчисления снижаются, причем снижаются вплоть до нуля. Если цены падают, компании платят меньше налогов, и снижается себестоимость. Вот эта гибкость налоговой системы помогает российским производителям», — объяснил Вячеслав Кулагин.

Второе, что помогает российским компаниям, — зависимость экономики от нефтегазовых доходов. При ослаблении курса рубля себестоимость добычи нефти снижается в долларовом эквиваленте.

«Экономика достаточно сильно зависит от нефтегазовых доходов. Соответственно, когда эти доходы снижаются, балансировка бюджета во многом происходит за счет ослабления рубля. Поскольку затраты наших компаний, в основном, рублевые, ослабление рубля — примерно на 15–20% за последние две недели — автоматически, если пересчитывать в доллары, снизило себестоимость добычи на те же 15–20% в России», — отметил эксперт.

Такая гибкость российской нефтяной системы позволяет компаниям работать в достаточно широком диапазоне цен, чего нельзя сказать о, например, странах Ближнего Востока. «Нефтяная война» не приносит пользы никому, однако у российской нефтяной отрасли больше возможностей, чтобы относительно безболезненно приспособиться к новому состоянию рынка.