Путин призвал прокуратуру повысить защиту социальных прав россиян

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру повысить эффективность защиты социальных прав населения. Об этом он заявил, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры.

«Важно повысить эффективность вашей деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан, выявлять и пресекать любые правонарушения, а их число, обращаю ваше внимание, по-прежнему остается весьма значимым», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что предложенные поправки в конституцию усиливают и конкретизируют социальный характер России, а это значит, что ответственность прокуратуры за соблюдение прав граждан только вырастет.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин предложил провести ряд социальных и административных реформ, реализация которых потребует внесение поправок в конституцию. Была создана специальная рабочая группа, которая проанализировала и отобрала наиболее важные поправки. Их уже одобрил парламент и Конституционный суд. Теперь поправки должны одобрить россияне на всенародном голосовании, и после этого документ ляжет на подпись президента.