Поклонская рассказала о предпочтениях в одежде

Москва, 17 марта. Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская рассказала о своих предпочтениях в одежде, любимых фильмах и книгах.

Парламентарий в интервью РИА Новости отметила, что для нее важно, чтобы одежда совпадала с ее настроением, нежели соответствовала последнему пику моды.

«Я люблю одежду, которая совпадает с моим настроением. И это не всегда может быть супермодная вещь», — поделилась депутат Госдумы.

Поклонская назвала пятерку книг, которые бы обязательно взяла с собой на необитаемый остров. В список попали Библия, а также произведения писателей Джона Кехо, Анны и Сержа Голон, Михаила Булгакова, Сунь-цзы, Германа Гессе.

Говоря о кинематографе, член нижней палаты парламента с сожалением отметила, что трудно посоветовать какой-то фильм. По ее мнению, сейчас очень мало хороших кинокартин, но ей понравились российский сериал «Психологини» Романа Фокина и американский сериал «Обмани меня» с Тимом Ротом в главной роли.

Ранее российские звезды и политики рассказали о своем первом дне Великого поста. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась к верующим — по ее мнению, Великий пост — это время работы над собой, а не время страданий.