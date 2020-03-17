Вирусолог Карганова рассказала, как правильно пользоваться антисептиком

Москва, 17 марта. Антисептики и дезинфицирующие средства способны уничтожать вирусы, которые могут находиться на коже, однако они не могут полностью защитить человека. Об этом заявила заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова» РАН Галина Карганова.

«Обработка антисептиком, без сомнения, снижает инфициирующую дозу. Чем меньше доза, тем меньше вероятность того, что человек заболеет. Зависит еще и от самого человека, от его состояния на данный момент, от имунной системы, восприимчивости и так далее, но от дозы тоже очень многое зависит», — пояснила Карганова.

По ее словам, антисептики и дезинфицирующие средства не способны защитить человека от всех болезней, поэтому не стоит полагаться исключительно на них. Она также напомнила, что антисептик нужно использовать после каждого прикосновения к поверхности, с которой контактировали другие люди, передает «Ридус».

«В любом случае, через кожу вирус не попадает. Вирус попадает, если вы будете трогать лицо. Вирус будет попадать в рот или нос», — добавила Карганова.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. В настоящее время количество заразившихся вирусом во всем мире достигает 129 тысяч человек. от вируса погибло более семи тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. При этом четыре человека полностью выздоровели и были выписаны из больниц.