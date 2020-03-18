Весеннее равноденствие 2020: точная дата, Навруз, истории и традиции, что нельзя делать

Примерно в двадцатых числах марта день становится равным ночи, это значит — наступает весеннее равноденствие, которое у многих древних народов считалось началом Нового года. Новый год, отмечаемый в некоторых регионах по этой древней традиции, называется Навруз (Новруз). Это очень важный праздник, внесенный ООН в список нематериального наследия человечества. К весеннему равноденствию приурочен и День земли, призванный напомнить об ответственности людей за нашу планету.

Когда наступит весеннее равноденствие в 2020 году, точное время

Весеннее равноденствие в 2020 году для Северного полушария наступит в пятницу, 20 марта, в 06.49 по московскому времени.

Что такое равноденствие

Равноденствие — это астрономическое явление, которое бывает дважды в год — в марте и в сентябре. В Северном полушарии весеннее равноденствие наступает 20—21 марта, осеннее — 22—23 сентября. В Южном полушарии наоборот: мартовское равноденствие считается осенним, сентябрьское — весенним.

Во время равноденствия Земля, вращаясь вокруг проходящей через ее полюса воображаемой оси и одновременно совершая движение вокруг Солнца, находится в положении, при котором солнечные лучи падают отвесно на экватор. В этот момент Солнце переходит из Южного полушария в Северное, а день на всей планете (за исключением полюсов) почти равен ночи.

Начиная с весеннего равноденствия в Северном полушарии день начинает прибывать до середины июня — летнего солнцестояния. В южном полушарии наоборот — день начинает убывать, наступает очень.

Равноденствие и Навруз

Весеннее равноденствие считалось началом Нового года у многих древних народов. Праздник называется Навруз (Новруз, «новый день» или «обновление» на фарси) и внесен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества.

Исторически Навруз не имеет отношения к мусульманству, праздник гораздо древнее. Новый год во время весеннего равноденствия отмечают иранские и тюркские народы в Иране, Азербайджане, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане и в некоторых других странах, при этом значительная часть отмечающих сегодня исповедует ислам. В России Навруз отмечается в Дагестане, Татарстане, Башкирии, Поволжье и в других регионах.

Традиции Навруза, о которых Федеральное агентство новостей расскажет подробнее, связаны с символическими действиями, характеризующими весеннее обновление и встречу Нового года.

Народные традиции на весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие было очень важно для славянской культуры еще с дохристианских времен. Праздник окончательного прощания с зимой на Руси издревле отмечали специальными очистительными обрядами, ритуальными действиями, праздничным застольем и гаданиями.

Главным блюдом в это время считались блины, которые символизировали Солнце (сейчас эти обряды в основном перекочевали в Масленицу). Также на равноденствие ритуально сжигали чучело божества Морены, которое символизировало все старое, отжившее, от чего следовало обязательно избавиться.

Сегодня этот обряд можно выполнить, проведя дома генеральную уборку и выбросив весь накопивший за зиму хлам (кстати, в условиях эпидемии коронавируса поддержание в чистоте жилища очень важно).

Гадания на блинах

Блины на равноденствие использовали не только для еды, но и для гадания.

У женщин считалось: много блинов напечешь, лето будет солнечным и урожайным; заленишься — рискуешь навлечь на село неурожай.

Если блины пекла незамужняя девушка, она очень старалась, чтобы первый блин был удачным. Первый блин удался — быть ей в этом году сосватанной, вышел комом — сидеть в девках до следующей весны.

Также молодые хозяйки, ожидавшие прибавления в семействе, следили, кто первым возьмет испеченные ею блины: если женщина — родится девочка, если мужчина — можно ожидать рождения мальчика.

Приметы на весеннее равноденствие

— Если на равноденствие облака быстро плывут по небу, погода будет хорошей. — Если на равноденствие тепло и сухо, заморозков больше не будет. — Если на равноденствие снег и метель, можно надеяться на хороший урожай. — Также хорошей приметой относительно урожая считалось увидеть на равноденствие пролетающих птиц. — Какая погода на равноденствие — такой она будет следующие сорок дней, в том числе на Пасху.

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

— Считалось, что в этот день нельзя лениться, допоздна валяться в постели, а то всю весну проспишь. — Нельзя ссориться, ругаться, даже спорить, иначе ненароком приманишь напасти и болезни. — Нельзя скучать и кукситься, иначе год пройдет в скуке и унынии.

День Земли

День Земли — это праздник, провозглашенный ООН и приуроченный к весеннему равноденствию. День Земли отмечается 20 марта. Цель праздника — напомнить об ответственности людей за нашу планету.